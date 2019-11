Rechters brengen politiek in verlegenheid: trappen ze te vaak op de rem?

Leonne Zeegers (58) uit Breda is maar wat blij met de rechter. Vorig jaar oordeelde de rechtbank in Limburg dat Zeegers - geboren met fysieke kenmerken van beide geslachten, Leonne voelt zich soms mannelijk, dan vrouwelijk - het recht heeft om ‘geslacht onbekend’ op het paspoort te krijgen. Een doorbraak: ,,Ja, dat was voor mij heel positief. Waarom moet er überhaupt een geslacht in een paspoort?” In een toelichting op het vonnis schreef de Limburgse rechter dat ‘de tijd rijp’ is voor een genderneutrale aanduiding in het paspoort als mensen daar behoefte aan hebben. Opzienbarend op het oog, buiten de lijntjes volgens critici, maar Zeegers vindt het niet meer dan logisch: ,,Deze rechter zei: luister overheid, jullie tekenen allerlei verdragen, ook over genderdiversiteit. En ja: wie a zegt, moet dan ook b zeggen.”