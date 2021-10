Rechters oordelen hard over zichzelf in toeslagenaffaire: ‘we hebben burgers niet beschermd’

Asielzoe­kers­cen­tra propvol: mogelijk crisisop­vang in sporthal­len en tenten

6 oktober Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielbeleid) is dringend op zoek naar nieuwe locaties om asielzoekers op te vangen die niet meer terechtkunnen in reguliere asielzoekerscentra. Ook de noodopvang in Goes zit vol.