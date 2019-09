Rechtsstaat gaat nieuw, donker tijdperk in na moord op advocaat

De moord, gisterochtend rond 07.30 uur in Amsterdam-Buitenveldert, dreunt in heel Nederland na. Spoedberaad op het ministerie van Justitie, een verbijsterde premier Rutte, collega-advocaten in tranen, spontane herdenkingen in rechtbanken.



Het politieonderzoek is nog volop gaande, maar het heeft er alle schijn van dat de kogels hem troffen omdat hij kroongetuige Nabil B. juridisch bijstond, die tegen moordverdachte Ridouan Taghi verklaarde. En dat, nota bene, nadat B.’s broer ook al was vermoord.