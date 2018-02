Rechtstreekse trein raast vanaf april van Londen naar Rotterdam

Eurostar-baas Nicolas Petrovic noemt de nieuwe rechtstreekse verbinding tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland in drie uur 'een historische stap in het internationale treinverkeer'. De Siemens Velaro 320 - vernoemd naar de maximumsnelheid van 320 kilometer per uur - raast dan in 3 uur en 1 minuut van Londen naar Rotterdam. De 400 meter lange treinstellen bieden plaats aan zo'n 900 passagiers.

40 euro

Met het tarief van 40 euro voor een enkeltje hoopt Eurostar de concurrentie aan te gaan met de prijsvechters in de luchtvaartbranche. Dat tarief is alleen beschikbaar voor de reizigers die als eerste boeken. Raakt de trein verder uitverkocht dan stijgt de prijs geleidelijk. Of we het vliegtuig voortaan kunnen laten staan? ,,Het is over met het vliegtuig'', lacht Petrovic.



De Eurostar gaat voorlopig alleen van Londen naar Nederland reizigers vervoeren, en niet andersom. Voor treinreizigers vanuit Nederland naar Londen verandert er weinig: die moeten per Thalys naar Brussel en vervolgens per Eurostar naar Londen.

Volledig scherm Nicolas Petrovic, de ceo van Eurostar naast de spiksplinternieuwe treinen, op St. Pancras station in London © AP

Of treinbaas Petrovic ervan baalt dat de rechtstreekse trein richting Londen er nog niet is? ,,Dat hebben we niet in eigen hand, daar gaan de regeringen over'', zegt hij diplomatiek. ,,We hopen wel dat het eerder lukt dan in 2020. Wij willen niet wachten.''



Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat benadrukt dat het door de terreurdreiging extra belangrijk is om duidelijke afspraken te maken met de Belgen, Fransen en Britten over de grenscontroles. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven stelt dat de mensen dat gezien de terreurdreiging zullen begrijpen, geldt dat ook voor Petrovic? ,,Natuurlijk heb ik daar ook begrijp voor dat dit tijd kost'', reageert hij. ,,Maar wij hopen dat het zo snel mogelijk lukt.''



De prijs van het niet rechtstreekse ritje van Nederland richting Londen gaat in de tussentijd wel wat omlaag. Het oude tarief van minstens 59 euro wordt nu 49. Richting Londen moeten reizigers er nog tot 2020 uit in Brussel-Zuid voor de paspoort- en veiligheidscontroles plaatsvinden.

1,1 miljard euro

In de hogesnelheidsverbinding is volgens Petrovic 1 miljard Britse pond geïnvesteerd, ruim 1,1 miljard euro. Hoe snel verwacht de Eurostar-topman dat geld er weer uit te halen? ,,We geven geen commentaar op de financiële doelstellingen'', aldus de treinbaas. ,,Maar we zouden niet investeren als we dat geld er niet inzit. Er is al een grote markt voor reizen tussen Nederland en Engeland, maar we verwachten dat die markt nog verder groeit.''

Rotterdam

De stad Rotterdam speelt daarbij volgens Eurostar een rol. ,,We zien in Rotterdam ook een bijzondere kans. Dat is nog niet heel bekend bij het grote publiek in Engeland'', verklaart Petrovic. ,,En omdat het treinstation in Rotterdam goed georganiseerd is denken we ook dat het aantrekkelijker zal worden om door te reizen naar andere steden in Nederland.''

Op 20 februari wordt de trein feestelijk in gebruik genomen en dan gaan ook de tickets in de verkoop. ,,Dat feestje krijgt een Nederlands tintje'', verklapt Petrovic. ,,Bitterballen, bier en kaas.''

Vanaf 4 april kunnen treinreizigers voor het eerst in drie uur met een snelheid van 300 kilometer per uur van St. Pancras International in hartje Londen rechtstreeks naar Nederland reizen. Er rijden twee treinen per dag, de één vertrekt om 8:31 uur en de ander om 17:31 uur.

Vliegtuig

Met jaarlijks meer dan 4 miljoen reizigers tussen Londen en Amsterdam is de markt even groot als die tussen Londen en Parijs ten tijde van de introductie van Eurostar in 1994. In de afgelopen 23 jaar is de markt voor reizen tussen Londen en Parijs meer dan verdubbeld, doordat reizigers steeds vaker kiezen voor de hogesnelheidstrein in plaats van het vliegtuig.

Nicolas Petrovic, ceo van Eurostar: “De lancering van onze nieuwe route naar Nederland is een spannende stap voorwaarts voor reizen over het Kanaal en luidt een nieuw tijdperk in voor de internationale hogesnelheidstreinen. Met een rechtstreekse verbinding van Londen naar Nederland, België en Frankrijk, hervormen we het reizen.”