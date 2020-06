Rechtszaak fatale flatbrand Arnhem is op 16 juni achter gesloten deuren

Onderzoe­kers roepen steden op: bereid je voor op (extreme) hitte

13:44 Deze droge, zonnige lente laat het maar weer eens zien: het klimaat in Nederland verandert. Stenen en beton in de stad maken de hitte en droogte extra goed voelbaar. En dat wordt alleen maar erger, waarschuwen onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam. Stedelingen moeten rekening gaan houden met extreme hitte. Stadsbesturen moeten dan ook snel in actie komen.