Reclame Code Commissie wijst klacht over verboden snus af

Team McLaren maakt in aanloop naar de Grand Prix Zandvoort en mogelijk ook tijdens de GP reclame voor Velo. Dat is een merk voor nicotinezakjes van tabaksproducent British American Tobacco. De verkoop van deze zakjes - ook wel snus - is in Nederland verboden. Reclame maken voor snus is wel toegestaan.

Snus is soort theezakje dat onder de bovenlip wordt gestopt. Het is een methode waarbij je nicotine binnenkrijgt zonder te roken en is van oorsprong afkomstig uit Zweden. Via bloedvaatjes in de bovenlip en mond komt de nicotine in het bloed terecht. Net zoals roken kan ook het gebruik van snus een verslavende werking hebben.