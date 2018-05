Reclassering wil veroordeelden niet meer helpen bij doodsbedreiging

De bestuursvoorzitter doelt onder meer op daders en verdachten die betrokken zijn bij de onderwereldvete Mocro War en die bekendstaan om nietsontziende liquidaties. Maar ook andere criminele jongeren verharden, zegt Van Gennip. ,,Ze maken zich tijdens reclasseringsgesprekken schuldig aan geweld, aan het smijten met meubels en aan doodsbedreigingen: ik heb je kenteken, ik weet waar je woont, ik weet waar je kinderen op school zitten. Onze mensen zijn wel wat gewend, wij gaan echt tot het uiterste om met moeilijke gevallen in gesprek te komen, maar de grens is bereikt. Serieuze doodsbedreigingen horen niet bij ons werk.''



Omdat reclasseerders zich in zulke situaties onveilig voelen, heeft Reclassering Nederland een lijst met criteria opgesteld van cliënten die een ernstige bedreiging voor de reclasseerder vormen. De organisatie heeft de plicht alle opdrachten van rechters en Openbaar Ministerie uit te voeren, maar ,,wij beraden ons nu op het moment dat we gaan zeggen: dit type cliënt doen we niet meer", zegt Van Gennip.