Record: 229 dagen achtereen al 10 graden of meer

Een nieuw weerrecord: al sinds april is het kwik niet meer onder de 10 graden geweest. Sinds de eerste metingen in 1901 lag het aantal dagen dat achtereen 10 graden of hoger in De Bilt werd gemeten niet zo hoog als in dit jaar. Dit is volledig toe te wijzen aan de opwarming van de aarde, aldus Weerplaza.

De teller staat nu op 229 aaneengesloten dagen. Het oude record lag op 228 dagen in 2011. Die reeks begon op 27 maart en eindigde op 9 november. In 2009 en 2014 werd een reeks van 223 dagen genoteerd. Dat was goed voor de gedeelde derde plaats in de top 10 van langste reeksen aaneengesloten dagen met 10 graden of meer.

Gemiddeld duurt de langste aaneengesloten reeks met dagen waarop het 10 graden of warmer ongeveer 189 dagen. Met inmiddels 229 dagen op de teller is dat dit jaar dus al ruim een maand langer dan gemiddeld.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Zeldzaam

De allerkortste reeks met 10 graden of meer is 140 dagen. Dit gebeurde de de jaren 1902, 1962 én 1974. In het begin van de vorige eeuw lag het gemiddelde van de langste reeks met 10 graden of meer nog op zo'n 177 dagen.

Waar het vorige eeuw slechts zes van de 100 jaren lukte om een reeks van 200 dagen of langer te noteren, is dat in deze eeuw al in de helft van de jaren gelukt. ,,Dit is volledig toe te wijzen aan het feit dat de aarde steeds verder opwarmt", aldus Weerplaza.

Gisteren sneuvelde nog een record: het landelijk record. Het oude, uit 2009, stond in het Limburgse Ell. Dit jaar was het opnieuw Ell waar de hoogste temperatuur werd gemeten. Daar werd even voor drie uur ‘s middags 16,2 graden. In De Bilt werd het maximaal 14,7 graden en blijft het oude record (14,8) voorlopig staan. Vandaag, maar ook woensdag kan het opnieuw recordwarm worden. Daarna daalt de temperatuur eindelijk richting wat meer normale waarden.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.