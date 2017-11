Recordaantal boetes uitgedeeld bij spoorbomen

Het nieuwste wapen in de strijd tegen spoorlopen heet 'big data'. In een nieuwe app combineert ProRail bijvoorbeeld de weersverwachting, informatie over de omgeving en eerdere gevallen van spoorlopen. Medewerkers zien op hun tablet waar de kans om spoorlopers aan te treffen het grootst is.



ProRail-topman Pier Eringa wil het liefst alle overwegen uit Nederland opheffen, zegt hij vandaag bij een jaarlijkse toelichting op de plannen van de spoorbeheerder. ,,De overweg is een kritisch punt op het spoor. Overwegen moeten zoveel mogelijk weg.’’



Nederland telt nog 2365 overwegen, waarvan er 1792 openbaar toegankelijk zijn. De afgelopen vier jaar heeft ProRail honderd overwegen verwijderd en beter beveiligd. ,,We ruimen de ene overweg na de andere op, of we maken er een tunnel van’’, licht Eringa toe.