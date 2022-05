Recordaantal klachten en vragen over discriminatie in 2021

Update/met video Brandweer deelt water uit aan wachtende mensen op druk Schiphol

Net als vanochtend is het ook in de middag nog heel druk op luchthaven Schiphol. Buiten bij vertrekhal 1 en 2 staan erg lange rijen. Medewerkers van de brandweer delen daar water uit aan wachtende mensen. Op vertrekborden was halverwege de middag te zien dat twaalf vluchten waren geannuleerd en veertien vertraagd. De dag begon zaterdag al met lange rijen voor de incheckbalies.

30 april