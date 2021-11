Recordaantal ‘uithalers’ opgepakt in Rotterdamse haven, fors meer dan vorig jaar

Uithalers begeven zich op het haventerrein, breken containers open en halen de meegesmokkelde drugs eruit, voordat die door de douane of de politie worden opgemerkt. Uithalers zijn daarmee onmisbaar in de smokkel van grote partijen drugs. De Rotterdamse haven heeft veel moeite om deze mensen van het terrein te weren. Als zij betrapt worden door de beveiliging voordat ze bij de drugs zijn, kan de politie niet veel meer doen dan hen bekeuren voor het onbevoegd betreden van verboden terrein. Ze komen dan weg met een boete van 95 euro. Vaak wordt het argument gebruikt dat ze liefhebber zijn van grote zeeschepen of dat ze willen meeliften naar Engeland. Voor het OM is het vaak moeilijk te bewijzen dat zij daar eigenlijk alleen zijn om drugs uit een container te halen.



De politie telt het aantal aanhoudingen, waarbij het kan zijn dat personen meerdere keren zijn aangehouden. Zo is één verdachte alleen dit jaar al negen keer opgepakt. Ook in 2020 werd deze persoon vier keer opgepakt. Sommige personen zijn ook vier of zes keer aangehouden, aldus het OM. De jongste verdachte was nog maar 14 jaar, volgens het OM. De oudste persoon was eind 40. De cijfers dateren van 9 november, dus naar verwachting zal het aantal aanhoudingen nog verder oplopen. De opsporingsdiensten hebben grote zorgen over het stijgende aantal uithalers.