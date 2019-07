Recorddrukte voor reddingsbrigades

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) maakte gisteren al melding van een piek in het aantal hulpvragen door het warme weer. De KNRM is vorige week 160 keer uitgevaren om mensen in nood te helpen, ruim drie keer zo veel als in een ‘normale’ week. Veel schepen kwamen donderdagavond en -nacht in de problemen door een weeromslag met onweer en windstoten.