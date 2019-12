Recordomzet vuurwerkverkoop: voor 77 miljoen euro ingekocht

LIVE: Minister vreest dat jaarwisse­ling ‘wildwest­feest’ wordt

18:26 Vuurwerk en knallers in alle soorten en maten, oliebollen en appelflappen in het vet, poedersuiker in je haar en de bubbels staan koud. Nederland kijkt uit naar de jaarwisseling, en dat is te merken. Wat gebeurt er vanavond én vannacht allemaal op de grens van 2019 en 2020? Gaat de politie een extreem drukke nacht tegemoet of valt het toch mee?Je volgt het allemaal in ons liveblog.