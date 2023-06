Redder (21) verdrinkt zelf als hij drenkeling redt: ‘Intens triest, het waren jonge kerels’

Uitslaande brand verwoest bedrijfs­pand in Elburg: 'Heel verdrietig’

Een uitslaande brand heeft afgelopen nacht een bedrijfspand in het Gelderse Elburg volledig verwoest. De vlammen sloegen metershoog uit het gebouw en de zwarte rookwolken waren in de wijde omgeving te zien. Er werd een NL-Alert verstuurd om omwonenden te waarschuwen. Een van de getroffen ondernemers reageert verslagen. ,,Dit is heel verdrietig.”