Regenboogvlaggen wapperen in heel Nederland

CORONAVIRUS LIVE | Politie onder­breekt meerdere illegale feesten, teller positieve testen onderweg naar 200.000

10:38 Als het huidige aantal positieve tests per dag aanhoudt, is in de loop van volgende week de 200.000e positieve test in Nederland een feit. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) blijft hopen dat het aantal coronabesmettingen vandaag nog afvlakt. Zo niet, dan zijn aanvullende maatregelen ‘onvermijdelijk’. Het laatste coronanieuws lees je in ons liveblog. De ontwikkelingen van de afgelopen dagen zijn hier terug te lezen.