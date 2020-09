Reguliere zorg weer afgebouwd vanwege nieuwe coronagolf

Zware windstoten in Zeeland en Zuid-Hol­land: KNMI geeft code geel af

25 september Het wordt vanavond onstuimig weer in een deel van Nederland, met in de zuidelijke kustprovincies zelfs kans op windstoten van wel 100 kilometer per uur en fikse regenbuien. En dat terwijl in de rest van het land het bijna windstil is. Het KNMI heeft voor Zeeland en Zuid-Holland code geel afgegeven.