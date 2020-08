Reisadvies aangescherpt: heel Spanje en nieuwe delen Frankrijk op oranje

Mondkapjes verplicht op de drukste plek van Nederland, de Wallen: ‘We mógen niet eens bekeuren’

23 augustus De een moet bellen, de ander roken of blowen, iets eten, drinken, kletsen, of hoesten. Er is altijd wel een reden om je mondkapje nìet op te doen. Of half. Of op je achterhoofd. Een avond mondkapjes observeren op de Wallen in Amsterdam.