Reisbranche: star kabinet brengt vakanties in gevaar

Dat is de uitkomst van overleg woensdagochtend tussen reisbedrijven en minister Stef Blok van Buitenlandse zaken. Het virtuele overleg vond plaats op het moment dat normaliter de Vakantiebeurs in Utrecht het reisjaar aftrapt.



Reisbureaus, touroperators en vakantievliegers staan al maanden op gespannen voet met het kabinet, dat volgens hen een toch al dramatische situatie verergert door de reisbranche als schuldige aan te wijzen voor het gedrag van Nederlanders die toch naar de Antillenzon of wintersneeuw afreizen.



De oproep van premier Rutte vorige week om tot eind maart geen vakanties te boeken, is volgens branchevereniging ANVR de doodsklap voor reisjaar 2021. Dat betekent dat het te kort dag wordt om, als dat sowieso mag van het kabinet, reizen voor de meivakantie te organiseren. Afhankelijk van de duur van dat kabinetsstandpunt, loopt ook de zomervakantie gevaar.



,,We vinden het onbegrijpelijk dat er niet wordt gezegd: boeken mag wel voor reizen die ná maart plaats vinden,” zegt voorzitter Frank Oostdam. ,,Waarom kunnen mensen niet al voor de zomer of het najaar boeken? Dan kunnen wij zo snel mogelijk die reizen gaan voorbereiden.”

Asociaal gedrag

Het kabinet werkt volgens hem zo juist ‘het asociale gedrag’ van reizigers die toch naar oranje en rode gebieden gaan, in de hand. ,,Wíj voeren die reizen niet uit. Als er nu geen uitzicht komt op vakanties dan zullen we zien dat Nederland individueel op vakantie gaat, terwijl de reisbranche met de handen over elkaar moet staan.” Daarmee zal volgens ANVR de crisis in de reisbranche ook in 2021 doorzetten. ,,Reisbedrijven zien al omzetdalingen van 85 tot 90 procent, vorig jaar en misschien ook dit jaar.”



Maar het kabinet is onvermurwbaar. ,,Ik realiseer me dat de reisbranche zich aangesproken voelt,” aldus minister Blok. ,,Maar we zullen het advies om alleen noodzakelijke reizen te ondernemen nog een tijd blijven houden.”



,,Wij worden voortdurend benaderd met de vraag: mag er worden geboekt? Zoals voor de wintersport in de krokusvakantie. Vandaar dat we zeggen: boek niet tot en met maart. Ik kan niet voorspellen hoe snel dat wel weer kan. En ook als er weer kan worden geboekt, dan blijft dat voor eigen risico.” Wat betekent dat de overheid niet zal repatriëren als er toch weer beperkingen komen.

Exitstrategie

ANVR wil dat het kabinet nu al aangeeft hoe de reiswereld straks uit die lockdown komt. Maar ook hier trapt Blok op de rem. ,,Hoe de exitstrategie er precies uitziet weten we nog niet. We kunnen nu nog geen scenario’s met tijdstippen uitwerken. We weten hoe we in Nederland vaccineren, maar wereldwijd is dat niet duidelijk. We weten niet precies of de vaccins het besmettingsrisico beperken. En er zijn nieuwe covid-varianten waarvan we niet zeker weten of de vaccins werken.”



,,Maar we komen er uit. Ik wil uiteindelijk met de reisbranche kijken hoe we weer herstarten. We gaan waarschijnlijk naar het gefaseerd heropenen van de reismarkt. Het ligt voor de hand dat landen die het eerst klaar zijn met vaccineren, als eerste open zullen gaan. We verwachten in de richting van de zomer te kunnen doorschakelen naar grotere groepen. Veel reizen gaan naar een hotel of resort. Als je dat goed kan controleren en de reisgroep bij elkaar houdt, lijkt me dat je dat als eerste stap kunt overwegen.”



De minister voelt vooralsnog niet veel voor een vaccinatiepaspoort waarmee ingeënte reizigers op pad kunnen gaan.

Onwil in Den Haag

De reisbranche ziet vooral terughoudendheid en soms onwil in Den Haag. Zo willen reisbedrijven en luchtvaartmaatschappijen meer ‘coronacorridors’, verbindingen van en naar Schiphol waarin alle reizigers meermalen negatief zijn getest.



Sinds half december loopt daarmee een proef tussen Atlanta en Schiphol. De luchtvaart- en reisbranche willen snel twee nieuwe corridors opzetten, één naar een Europese en één naar een intercontinentale bestemming, maar krijgen daarvoor in Den Haag nul op rekest.



,,Wij willen onderzoek naar zulke corridors voor vakantiereizen”, aldus topman Steven van der Heijden van touroperator Corendon. ,,Maar het ministerie van Infrastructuur en waterstaat sluit uit dat daarvoor enige voorbereiding wordt getroffen. Dat de uitvoering op zich laat wachten tot er meer duidelijk is over de pandemie, begrijpen we. Maar wat niet is voorbereid, kan niet worden uitgevoerd.”



Blok houdt zijn kruit droog. ,,Op dit moment is het nog te vroeg. Maar corridors lijken me een logische route bij het verkennen hoe we hieruit komen.”

