Reizigers verrast door bewegende reclamebeelden in de metrotunnel: 'Veel verrassender dan andere reclame’

VideoHet duurt 10 seconden en dan is het weer pikdonker. De wand van de ondergrondse metro in Rotterdam doet sinds vandaag dienst als digitaal billboard. Het is de eerste tunnelreclame in Nederland, die zeker navolging krijgt in andere delen van de metro.