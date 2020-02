Reken niet op de redelijkheid van de huisjesmelker

Stientje van Veldhoven, onze minister van Wonen en Milieu, lijkt me een vrouw die uitgaat van het goede in de mens. Dat is een mooie eigenschap, maar niet handig wanneer je degene bent die de huisjesmelkers in toom moet houden. De SP vroeg haar deze week antwoord op een idiote huursituatie in Amsterdam. Aan de Pieter Callandlaan is een huis verbouwd tot een soort studentenhuis, met tien kamers van 8 vierkante meter waar de verhuurder 700 euro per maand voor vraagt. Wat ze van deze situatie vond, vroeg Kamerlid Sandra Beckermann. Over de hoogte van de huurprijs kon ze niks zeggen, maar Van Veldhoven rekende erop dat verhuurders een redelijke huurprijs vragen, en dat deze verhuurders ‘niet maximaal willen profiteren van de grote schaarste in steden met een gespannen woningmarkt’.