Rel over mega-stroomhuis, buren voelen zich belazerd vanwege ‘schijninspraak’: ‘Alles was al lang besloten’

Het leek een eenvoudige operatie, de bouw van een nieuw regelstation van Liander in het Gelderse dorpje Lengel. Niets is minder waar. De kwestie is uitgelopen op een rel waarvan het eind nog niet in zicht is. ,,De kaarten waren in november 2022 al geschud.”

Ze voelen zich belazerd, voor de gek gehouden. Door netwerkbeheerder Liander, maar vooral door wethouder Rob Mos en waarnemend burgemeester Harry de Vries van Montferland. ,,En nu proberen ze de gemeenteraad voor hun karretje te spannen. Het is respectloos”, zeggen Gerard Arts en Esther Sijberden, bewoners van de Oude Tramweg in Lengel.



Heet hangijzer: het nieuw te bouwen regelstation Slaghout van Liander. Liefst 580 vierkante meter groot en 4,5 meter hoog, inclusief een hele rij bliksemafleiders tot acht meter hoog. Als vervanging van het huidige, naastgelegen en veel bescheidener regelstation, dat wordt afgebroken.



Volgens de gemeente en Liander hard nodig om de groei van de elektriciteitsbehoefte van bedrijven en huizen in Montferland-Oost op te vangen.

Geluidsoverlast en straling

Directe buren Gerard Arts en zijn vrouw Iris vrezen voor geluidsoverlast en elektromagnetische straling. Het nieuwe regelstation komt een paar meter van hun erf en op 40 meter van de gevel van hun huis.

Verder is er in het hele dorp vrees voor verstoring van het Lengelse landschap, dat door bedrijventerrein DocksNLD, de nieuwe rondweg en een nieuw te bouwen woonwijk toch al zwaar aangetast wordt. Bovendien moet een flink stuk bos dat acht jaar geleden is aangelegd worden gekapt. ,,Het wordt nooit meer stil in Lengel”, is het adagium van Esther Sijberden, buurvrouw van Gerard en Iris Arts.

Grote onrust

En het leek zo eenvoudig, de bouw van het nieuwe regelstation. Montferland heeft dringend behoefte aan uitbreiding van het stroomnet. Zoals op veel plekken is het netwerk vol en dat is een levensgroot probleem.

Wat ligt er dan meer voor de hand dan zo’n nieuw station vlakbij het bestaande exemplaar te bouwen? De grond is eigendom van de gemeente, al moet de bestemming worden gewijzigd.

Toch is grote onrust ontstaan over de plannen, ook in de gemeenteraad. Eind januari is volgens de buurt op een infoavond in Lengel verzekerd dat nog niets was beslist en dat alle opties open lagen, inclusief alternatieve locaties. Zelfs het woord burgerparticipatie viel, alsof er nog iets te kiezen viel. De gemeente bestrijdt deze lezing. Er was al geen keuze meer, alleen over de inpassing van het regelstation zelf kon nog worden gepraat.

Te weinig stroom dreigt

Amper een week na de infoavond zou de gemeenteraad te horen hebben gekregen dat een regelstation op een andere plek veel hogere kosten en onacceptabele vertraging oplevert.

Liander zegt: volgt u ons niet, dan duurt het tot 2027 voor Montferland weer aan de beurt is voor uitbreiding van de capaciteit. In de tussentijd plukken bedrijven en huishoudens de zure vruchten en is er domweg te weinig stroom.

Onzin, zeggen de buurtbewoners. Dankzij de aanleg van nieuwe kabels en de plaatsing van tijdelijke transformatoren is de energielevering vooralsnog helemaal op orde. Volgens de buurt waren de kaarten al lang geschud en was alles al lang en breed besloten.

,,We hebben een brief van Liander waaruit blijkt dat er in november 2022 ambtelijke afspraken zijn gemaakt over de grondprijs, de locatiekeuze van het regelstation en de wijziging van het bestemmingsplan. Het is een wassen neus, alles is al lang geleden dichtgetimmerd. Er is nooit serieus naar alternatieven gekeken.”

De gemeente distantieert zich van dit beeld. ‘Tijdens zo’n voorbereiding passeren tal van onderwerpen de revue met als doel het inzichtelijk maken van de haalbaarheid van een ontwikkeling. Het gaat hier nadrukkelijk om de voorbereiding’, zegt de gemeente over datgene wat vorig jaar allemaal is gedaan. ‘In 2022 lag er nog geen besluit'.

Dorpsbelangen Lengel heeft zijn onvrede over de gang van zaken ook al uitgesproken. ,,We gaan alles aanvechten, tot aan de Raad van State toe”, zegt Gerard Arts. ,,Het is geen gelopen koers. In die tijd kunnen ze beter naar een andere locatie kijken. Het is gewoon onwil.”

‘Bandbreedte beperkt gebleven’

De gemeente Montferland heeft tal van keren contact gehad met de direct aanwonenden, ‘waarbij geprobeerd is inzichtelijk te maken welke bandbreedte er is’, aldus de gemeente. ‘De bandbreedte is beperkt gebleken. Dit wordt nu ervaren als dat alles al vaststond. Dat vinden we vervelend om te horen’.

Dat de gemeenteraad vrijwel unaniem een pleidooi heeft gehouden voor ruimhartige compensatie voor directe buren van regelstation Slaghout aan de Oude Tramweg in Lengel (lees: Gerard en Iris Arts) is goed bedoeld. ,,En daar zijn we dankbaar voor, maar het verandert voor nu niks. Het blijft een groot gebouw met herrie en straling in een omgeving die daar te mooi voor is", zegt Arts. Buurvrouw Esther Sijberden laat zich in dezelfde zin uit. ,,Wij gunnen Gerard en Iris het beste, zij worden persoonlijk ernstig gedupeerd. Maar de kwalijke gevolgen voor het landschap, de gevolgde procedure en de nadelige consequenties voor het dorp Lengel blijven gewoon staan." Met de door de PvdA-fractie ingediende motie lijkt de raad zich te verzoenen met de door Liander en het college gewenste locatie voor het regelstation. Raadslid Joost Gerritsen van Lijst Groot Montferland is nog niet zover. ,,Ik heb na de raadsvergadering een lijst met zeventien technische vragen ingediend. Daar wil ik antwoorden op."