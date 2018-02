Relatie met collega-agent voorbij? Politie zit met dubbel probleem

Verzorgers Beekse Bergen racen van hot naar her achter eigenwijze Lady Maya aan

17 februari Ze is al gesignaleerd in Goirle, bij Westpoint en in Tilburg-Noord. En overal waar de vermiste zeearend Lady Maya opduikt, daar racen de verzorgers van de Beekse Bergen naartoe. ,,We hebben er veel vertrouwen in dat we haar snel terugvinden", zegt Klaas-Jan Leinenga, manager Educatie en Beleving in de Beekse Bergen.