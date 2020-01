Remkes wil handhaafbaar vuurwerkverbod

Jong meisje vecht voor haar leven na val uit raam azc Heerlen

4 januari Een jong meisje is vandaag zwaargewond geraakt toen ze uit een raam van het asielzoekerscentrum in Heerlen was gevallen. Ze is in kritieke toestand naar het academisch ziekenhuis in Maastricht gebracht. Dat heeft een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bevestigd.