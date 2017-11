‘Remmen voor spoorlopers is bijna onmogelijk’

Quote Je rijdt 140 kilometer per uur en je remweg is zo’n zevenhonderd meter Dick van der Meulen Dick van der Meulen maakte het elke week wel een keer of twee à drie mee: spoorlopers. Mensen die zo dichtbij de rails in de buurt komen, dat het gevaarlijk wordt. Zij hebben volgens hem geen idee hoe gevaarlijk het is vlak naast het spoor met de aanzuigende kracht van de trein.



Vooral de schouwpaden, die pal langs de spoorbaan liggen om de rails te kunnen inspecteren, zijn volgens de oud-NS'er in trek. ,,Zo’n pad is heel mooi en strak aangelegd, dus we komen daar regelmatig mensen tegen die een stukje afsnijden of hardlopen. Eén keer ben ik gestopt voor een holler. Ik zei: wat ben jij hier aan het doen? Je hoeft je enkel maar te verzwikken en je valt voor de trein. Mensen onderschatten absoluut het gevaar van de spoorbaan.’’

Bijna onmogelijk

Maar het beeld dat Eringa schetst van remmende machinisten, daar klopt volgens hem geen snars van. ,,Machinisten zitten helemaal niet schrikachtig met hun knuppel in de hand om overal te gaan te remmen. Zo werkt dat niet. Je rijdt 140 kilometer per uur en je remweg is zo’n zevenhonderd meter. Met de snelheden waarop wij rijden, is remmen voor spoorlopers bijna onmogelijk.’’

Er is één bijna-zelfmoord die oud-machinist Dick van der Meulen nog helder voor ogen staat

Mocht een machinist iemand langs het spoor zien, belt die volgens Van der Meulen de treindienstleiding. ,,Voor hen maak je een inschatting van de risico’s. Als jij denkt dat het niet goed zit, sturen zij de politie erop af. De treindienstleiding deelt vervolgens een aanwijzing uit: bij kilometerpaaltje zoveel voorzichtig rijden, met een maximumsnelheid van veertig kilometer per uur. De volgende machinist die daar rijdt, moet afremmen en kijken of het gevaar geweken is. Soms is de betrokkene dan alweer van de spoorbaan verdwenen.’’

Onderscheid

Als machinist kan hij zich goed inleven in het pleidooi van Eringa dat spoorlopers een ramp zijn voor de punctualiteit. ,,Ik vind het zelf ook enorm frustrerend dat je moet afremmen naar veertig. Maar het kan niet dat meneer Eringa zegt: om spelende kinderen rem je wél, maar voor ‘meneer Jansen’ met een hondje niet. Want wij als machinisten hebben het ook meegemaakt dat meneer Jansen het niet meer zag zitten.’’

Quote Als het tot een aanrijding komt, ligt het verkeer nog veel langer stil Dick van der Meulen

Zelfmoord maakte Van der Meulen in zijn loopbaan tussen 1979 en 2012 niet mee. ,,Maar ik heb wel meerdere keren bijna-aanrijdingen gehad. Het leek of iemand voor de trein sprong, ik liet de conducteur kijken, maar diegene bleek dan op het nippertje aan de dood ontsnapt te zijn.''

Er is wel één bijna-suïcide, die hem nog altijd helder voor ogen staat. ,,Ik heb één keer een jongen van 25 van het spoor geplukt. Hij zei alleen maar: ‘Ik wil dood, ik wil dood.’ Ik vond dat heel moeilijk, omdat ik toen ook kinderen had in die leeftijd. Laat Pier Eringa dan maar zeggen dat zoiets niet gemeld moet worden.’’ Van der Meulen nam hem mee in zijn trein en droeg hem, aangekomen in Utrecht, over aan de politie. Hoe het met de jongen is afgelopen weet hij niet.

Punctualiteit

De oud-machinist woont in het Gelderse Vuren, maar aan zijn tongval is goed te horen dat hij uit Amsterdam komt. Volgens hem ‘lopen er zoveel randdebielen langs het spoor, dat je altijd alert moet zijn’. ,,Als het tot een aanrijding komt, ligt het verkeer nog veel langer stil. Het onderzoek van de politie en het opruimen kost al gauw twee uur. Dan ben je – ook voor je punctualiteit – nog veel verder van huis.’’