Rene (64) was dat ‘pikkie uit de Schilderswijk’ en groeide uit tot multimiljonair

Hij was een schoffie uit de Schilderswijk. Een jongetje dat door zijn oma werd grootgebracht omdat zijn moeder als danseres door heel Europa trok. Oma was van Poolse afkomst. Samen met opa verzorgde ze hem liefdevol. Tot dat zijn moeder een Zwitser trouwde en ze Rene naar Zwitserland haalde om hem daar vervolgens in een internaat onder te brengen. Dat was geen makkelijke tijd voor hem. Na een paar jaar haalde zijn oma hem terug. Het taalprobleem waar hij eerst in Zwitserland mee te maken kreeg, herhaalde zich eenmaal terug in Den Haag. Het was gezellig bij oma thuis maar het was geen vetpot. Rene beloofde zijn oma, zo klein als-ie was, dat hij miljonair zou worden en altijd voor haar zorgen zou. Op alle vlakken hield hij woord.