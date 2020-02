Repatriëring cruisepassagiers een zooitje: Geen koffers of medische controle

39 Nederlanders kwamen vanmorgen met een gecharterde vlucht van Turkish Airlines aan op Schiphol, nadat zij weken in onzekerheid leefden op cruiseschip Westerdam. Tegen hun verwachting in werden ze bij aankomst nauwelijks medisch gecontroleerd. Ook moesten ze uren op hun koffers wachten.

De passagiers van cruiseschip Westerdam zijn inmiddels allemaal weer thuis. Onder hen ook Nederlanders Servaas Dankers uit Tilburg en Johan en Willie Kok uit Lekkerkerk. Voor alle drie de cruisegangers geldt dat het nu vooral tijd is om uit te rusten. De afgelopen dagen waren een soort wervelwind, beschrijven ze.

Sinds woensdag zaten de passagiers in een luxueus hotel in Cambodja. Daar was het prima vol te houden, al konden ze natuurlijk niet optimaal genieten van alle luxe. Hun cruise met cruiseschip Westerdam eindigde door een uitbraak van het nieuwe coronavirus heel anders dan ze van tevoren hadden kunnen verwachten. Dagenlang voer het schip op open zee doelloos rond omdat het nergens aan mocht meren. Uiteindelijk was er dan toch plek in Cambodja. Daar mochten ze na een korte quarantaine woensdag allemaal van boord, waarna ze werden overgebracht naar een hotel in hoofdstad Phnom Penh.



Passagier Servaas Dankers vertelt dat donderdagochtend 09.00 lokale tijd een bijeenkomst werd georganiseerd voor alle passagiers die in het hotel verbleven. Hen werd medegedeeld dat iedereen binnen 48 uur naar zijn of haar thuisland zou worden vervoerd. ,,We zijn vervolgens om 10.30 uur naar de luchthaven in Phnom Penh gebracht waar voor vertrek in de vroege namiddag een vliegtuig van Turkish Airlines was gecharterd dat eerder die dag uit Saigon, Vietnam was komen vliegen’’, vertelt Dankers. ,,De bedoeling was om in de loop van de avond in Istanboel aan te komen, daar te overnachten om vervolgens door te vliegen naar Amsterdam.’’

Quote Plotseling merkte mijn vrouw dat het vliegtuig de andere kant op vloog Johan Kok, passagier Westerdam In Istanboel zijn de reizigers nooit geweest. ,,Op een gegeven moment zag ik op mijn scherm dat het vliegtuig weer richting de oorspronkelijke vertrekplaats terugvloog, nadat er eerder een aantal grote rondes was gevlogen.’’ Volgens de Tilburger werd er helemaal geen informatie gegeven door de crew en wist niemand wat er aan de hand was.



Ook Johan en Willie Kok waren verbaasd. ,,Plotseling merkte mijn vrouw dat het vliegtuig de andere kant op vloog. Na enige tijd werd gesproken over een technische probleem en dat we zouden gaan landen in Pakistan’’, vertelt Johan. ,,Al snel werd duidelijk dat Istanboel ons geweigerd had. We hebben uren (ongeveer vier uur) op het vliegveld op nieuwe informatie gewacht. Plots kregen we te horen dat we rechtstreeks naar Amsterdam zouden vliegen.’’

Volgens de Nederlanders was de service aan boord van het vliegtuig ‘belabberd’. ,,Het grootste gedeelte van de reis was er geen personeel te zien. Een glas water of een broodje moest je zelf maar zoeken in de keuken’’, vertelt Dankers. Eenmaal op Schiphol werd het er ook niet beter op.

,,Aangekomen op Schiphol was het een zeer rommelig gebeuren. Toen we onze koffers wilden halen, kregen we te horen dat deze niet op de band werden gezet omdat er iemand van, ik dacht de ambassade, nog iets wilde zeggen’’, vertelt Johan Kok. ,,Ik vertelde dat ik naar huis wilde, maar er werd aangegeven dat ik moest wachten tot de heren zouden arriveren. Op het moment dat men ons mededeelde dat het nog een uurtje zou duren, ben ik boos weggelopen zonder koffers.’’

Ook Dankers kijkt verbaasd terug op de gang van zaken: ,,Bij aankomst op Schiphol stonden weliswaar mensen met een hesje van de GGD klaar maar buiten het aanbieden van een snee brood met kaas en een flesje water was er geen enkel medisch onderzoek, waren er geen vragen en was er geen temperatuurmeting zoals aangegeven in het vliegtuig. Iedereen kon doorlopen.’’

Koffers

Dankers besloot daarom het heft maar in eigen hand te nemen: ,,De GGD heb ik proactief zelf gebeld vanmorgen na aankomst. Ze hebben me net teruggebeld en er zijn een aantal vragen gesteld waar ik geweest ben, met wie ik in contact ben geweest en of ik gezondheidsklachten had. Mij is verteld dat ik na overleg met de arts nog teruggebeld ga worden maar ik geen verder onderzoek dien te ondergaan.’’

De passagiers kunnen daarmee gaan en staan waar ze willen. Voor Johan en Willie is het overigens nog niet helemaal voorbij: zij wilden vanmorgen zó graag naar huis dat ze niet langer wilden wachten op hun koffers. Ze hopen dat Schiphol coulant is en hen hun koffers op een later moment wil overhandigen. Voor nu rest nog maar een ding: uitrusten en bijkomen.

Een volgende cruise met de Westerdam zit er in ieder geval niet snel meer in: rederij Holland Amerika Lijn heeft alle cruises met het schip tot en met mei opgeschort.