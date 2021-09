Republikeinen demonstreren tegen miljoenensubsidie voor privébos Willem-Alexander

video Daniël stomver­baasd, huis verhuurd zónder dat hij het wist: ‘Toeristen stonden al voor de deur’

16 september Daniël Kars (42) keek dinsdagavond raar op, toen een Oostenrijks gezin met koffers voor zijn deur in Rotterdam-Overschie stond. Ze wilden graag inchecken in zijn huis, dat ze via Booking.com voor een paar dagen hadden vastgelegd als vakantieadres. Probleem: de Rotterdammer heeft zijn huis nooit te huur aangeboden op de bekende boekingswebsite.