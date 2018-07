Reservist vaker ingezet: 'Het is al lang niet meer Dad's Army'

Volgens reservekolonel Stallmann is de bereidheid van werkgevers om hun werknemers uit te lenen als er nood aan de man is, groot. ,,Kijk naar de zoektocht naar Anne Faber in september vorig jaar. Op zondagavond om 18.00 uur kregen wij een telefoontje met een verzoek om te helpen. Op maandagochtend stonden er honderd reservisten klaar.”



De Nationale Reserve moet een steeds grotere rol gaan spelen in de Nederlandse krijgsmacht. Nadat in 2015 het budget voor de reservemilitairen nog plotseling midden in het jaar op nul werd gezet, wordt er nu geld geïnvesteerd in de verdere professionalisering daarvan. ,,We hebben de wind mee”, zegt luitenant-kolonel André van Wijk, bij de landmacht verantwoordelijk voor de reservisten. ,,De budgetten zijn verruimd en dat blijft de komende jaren zo.”