‘Respectloos’: Amsterdam en Den Haag spreken afschuw uit over ADO-bekladdingen

In een reactie laat Halsema weten dat De Dokwerker staat voor alle mensen die in Nederland zijn opgestaan tegen de vervolging van Joden in de Tweede Wereldoorlog. ‘Het is een belangrijk historisch monument en een dierbaar symbool in onze stad: daar blijf je van af’, schrijft de burgemeester. ‘De camerabeelden worden nu uitgekeken en de politie doet onderzoek op gezag van het Openbaar Ministerie.’



Ook de voltallige Amsterdamse gemeenteraad heeft haar afschuw uitgesproken over de bekladding. ‘Een misselijkmakende actie,’ schrijven de twaalf fractievoorzitters in een gezamenlijk statement. ‘Voor de gemeenteraad heeft dit niets meer met sport of voetbalfanatisme te maken, hier is sprake van expliciet antisemitisme.’ De gemeenteraad wil volgende week in gesprek met de burgemeester over de incidenten.