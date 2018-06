Respectloos gedrag blijft dalen

Onder respectloos gedrag verstaat het CBS bijvoorbeeld uitgescholden of uitgejoeld worden op straat of nagefloten. Daders zijn meestal onbekenden. Over de hele linie daalt het hufterige gedrag in de openbare ruimte. Vrouwen in de leeftijdsgroep van 18 tot 25 jaar zijn naar eigen zeggen het vaakst slachtoffer van respectloos gedrag. In deze groep kreeg 33 procent er op straat mee te maken en 22 procent in het openbaar vervoer. Dat is fors hoger dan de 20 en 13 procent voor alle Nederlanders vanaf 15 jaar.