Ria wordt al 46 jaar vermist, politie hoopt haar nu te vinden

Nieuw bewijs: Knuffel van Sharleyne is van flat gegooid, dus Sharleyne ook

10:17 Het Openbaar Ministerie in Assen heeft nieuw bewijs dat de moeder van de 8-jarige Sharleyne haar dochter van de tiende verdieping van een flat in Hoogeveen heeft gegooid. Uit een valreconstructie blijkt dat de knuffel van Sharleyne, die ook op straat lag, alleen maar naar beneden kan zijn gegóóid. En als de knuffel is gegooid, zou ook Sharleyne zijn gegooid. Dat bleek vanochtend tijdens een pro forma-zitting over de zaak.