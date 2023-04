Richard de Mos geëmotioneerd na vrijspraak van omkoping en corruptie: ‘En dan laat je een traantje’

Na de vrijspraak steeg er gejuich op van de publieke tribune in de rechtbank van Rotterdam, De Mos zelf huilde van opluchting, hij knuffelde de andere vrijgesproken verdachten. Fans bonkten op de muren van de publieke tribune. Het OM is ‘teleurgesteld’ en overweegt in hoger beroep te gaan.

Het vonnis van de Rotterdamse rechtbank leest als een flinke tik op de vingers van het OM. Waar de aanklagers een donker beeld schetsten van een crimineel syndicaat rond de politieke partij van De Mos ziet de rechtbank slechts welwillende ondernemers en politici die elkaar legitiem helpen en hier en daar misschien ‘de zweem van’ kwade bedoelingen bevatten. Maar dat is zwaar onvoldoende voor een zaak.

Te rigide

,,Het algemene beeld dat het OM schetst is te eenzijdig, te rigide en met onvoldoende oog voor de lezing van de verdachten en de gebeurtenissen”, zei rechtbankvoorzitter Jacco Janssen aan het begin van de ochtend. Al snel bleek het een voorbode van vrijspraak, de rechtbank gaat niet mee in het scenario van het OM.

De ondernemers doneerden uit goede wil, en tegenprestaties die De Mos en co leverden waren niet ‘exclusief en evident’. ,,Van kwade bedoeling bij de gevers lijkt echt geen sprake. Alleen de traktaties privé, een dinertje en twee boottochtjes, hebben hooguit die zweem.”

Al met al kan de rechtbank De Mos en de anderen dus niet veroordelen: regels voor partijfinanciering en lobby moeten de politici landelijk en lokaal zelf maken, daarvoor is het strafrecht niet geschikt. Toen de rechter De Mos vrijsprak, steeg er hard gejuich op van de tribune, aanhangers waren meegereisd in een touringcar vanuit Den Haag. Bij De Mos sprongen tranen in de ogen. Hij omhelsde Rachid Guernaoui, toenmalig mede-wethouder en tevens verdachte.

Voor het OM is de vrijspraak een zware domper; de aanklagers waren overtuigd van de corruptiezaak. De persofficier van justitie noemt de vrijspraak dan ook ‘teleurstellend’ en overweegt in hoger beroep te gaan. Daarvoor heeft het OM twee weken de tijd. ,,We vinden dat er wel genoeg bewijs is, kennelijk volgt de rechtbank dit niet. Maar we moeten echt goed gaan lezen wat het vonnis is, ook als de emoties wat gezakt zijn. Wat staat er, wat vinden wij ervan, wat gaan we doen”, zei persofficier Linda van den Oever van het Landelijk Parket.

Volledig scherm Richard de Mos in de rechtbank na afloop de uitspraak. © ANP

Traantje laten

De Mos zelf is ‘ontzettend opgelucht’ dat de rechtbank Rotterdam hem vrijdag heeft vrijgesproken. ,,Ik heb altijd naar eer en geweten gehandeld, ik heb altijd vrijspraak aangekondigd. Maar als je dan na 3,5 jaar het enige goeie hoort, dan ben je opgelucht”, zei hij kort na de uitspraak tegen deze nieuwssite. ,,Je wordt uitgesloten, je bent zwartgemaakt. De krantenkoppen, logisch ook. Het OM bracht het ook allemaal heel spannend.”

,,Het emotioneerde me, dan laat je een traantje. Ik moet er ook niet te lang over praten, dan begin ik weer”, zegt De Mos. ,,De afgelopen jaren waren een nachtmerrie, maar al die tijd heb ik steun gehouden. Van de fractie, van familie, mijn vriendin, vrienden, donateurs: dat is zoveel waard.” De Mos roept het OM op om niet in hoger beroep te gaan. ,,Zie af van hoger beroep, houd die stad niet nog langer in een wurggreep.”

De Mos gaf aan strijdvaardig te zijn en aan de slag te willen voor ‘de mooiste stad’, Den Haag. Ook ex-wethouder Rachid Guernaoui was opgelucht en zichtbaar geëmotioneerd door de uitspraak. ,,Het is glashelder naar buiten gekomen dat wij niets verkeerd hebben gedaan. Eigenlijk wist ik dit 3,5 jaar geleden al.”

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag zegt in een eerste reactie dat de zaak ‘ons lang heeft bezig gehouden’. ,,Goed dat er een uitspraak is voor alle betrokkenen, ik ben in het bijzonder blij voor Richard en Rachid.” Volgens Van Zanen is de ‘heldere’ uitspraak ‘klip en klaar’. ,,Het is nu aan iedereen die zich met Den Haag verbonden voelt om vooruit te kijken.”

De Haagse corruptieaffaire draait om omkoping en vriendjespolitiek in en rond de politieke partij van ex-PVV’er Richard de Mos. In ruil voor ruim een ton aan donaties in de partijkas kregen vijf horeca- en vastgoedbazen uit Den Haag veelvuldig voorrang en voordeel toen De Mos wethouder was, stelt het OM. De Mos moest weg uit het college van B en W van Den Haag na invallen van de Rijksrecherche in oktober 2019.

De strafeisen van het Openbaar Ministerie waren fors. De aanklagers vinden dat De Mos 22 maanden de cel in moet, tegen zijn partijgenoot en ex-wethouder Rachid Guernaoui eiste justitie 16 maanden gevangenisstraf (waarvan vier voorwaardelijk). Beiden zouden volgens het OM ook vier jaar lang geen politiek-bestuurlijke functie mogen uitoefenen. Tegen de ondernemers werden lagere straffen geëist.

Justitie leunde voor het bewijs zwaar op in beslag genomen mails, appgeprekken en afgeluisterde telefoongesprekken. Die ademen volgens het OM een innige verstrengeling tussen politici en partijdonateurs. Donateurs waren ‘heilig’ voor De Mos; ze pochten onderling dat ze de partij 'groot hebben gemaakt’ en veel hebben betaald.

Mensen die niet doneerden, moesten achteraan aansluiten. ,,Wie denkt dat je betalende achterban mag voortrekken diskwalificeert zichzelf als politicus”, zei de officier van justitie in februari bij het uitspreken van de strafeis. ,,De ombudspolitiek van De Mos klinkt sympathiek, maar blijkt pijnlijk ondemocratisch. Het is pure vriendjespolitiek.”

Beste bedoelingen

De Mos zelf bleef er steeds bij dat hij met de beste bedoelingen handelde: ,,Ik stond altijd aan om de stad beter te maken.” Over de verdachte appjes en afgetapte gesprekken zei hij eerder: ,,Het ziet er lelijk uit als je de context weglaat. Als je teksten hoort, klinken dingen heel spannend. Het OM is daar goed in, het heeft er een Sherlock Holmes-boek van gemaakt.” Teksten die nu verdacht overkomen, waren slechts ‘grootspraak’, ‘humor’ en ‘Haagse bluf’, stellen de verdachten.

De rechtbank volgt de verdachten in hun redenering: het dossier en de verklaringen kunnen soms de wenkbrauwen doen fronsen, maar van een uitgekookt plan om om te kopen en te bevoordelen is er geen bewijs. ,,Wie dossier voor het eerst leest, denkt: die ondernemers hebben dikke vinger in de pap bij de partij", zei de rechtbankvoorzitter. ,,De getapte gesprekken en appjes ondersteunen dat onderbuikgevoel. Maar als je uitzoomt: een kwade bedoeling blijkt er niet uit.”

