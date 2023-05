‘Ridouan Taghi kon vanuit EBI contact hebben met verdachte neef in Marokko’

Ridouan Taghi kon in april vorig jaar vanuit de EBI contact hebben met zijn neef, die wordt verdacht van lidmaatschap van zijn criminele organisatie. Dat wordt gesteld in een uitspraak van de beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ).

De kwestie draait om een telefoongesprek van 29 april 2022. Die dag belde Ridouan Taghi vanuit de EBI met zijn moeder. Bij haar in de kamer was een zus die op dat moment telefonisch in contact stond met haar zoon die in Marokko in detentie zat.

Deze neef van Taghi wordt beschouwd als diens vertrouweling. In Nederland wordt hij verdacht van lidmaatschap van de criminele organisatie van Ridouan Taghi.

Ongeoorloofd contact

Volgens het Gedetineerde Recherche Informatie Punt (Grip) hadden de twee neven tijdens het telefoongesprek ongeoorloofd contact met elkaar. Daarbij zouden ze, volgens de directie van de EBI, mogelijk versluierde boodschappen aan elkaar hebben doorgegeven.

Dat is om meerdere redenen brisant. Het is voor gedetineerden van de EBI verboden om mensen te spreken die niet van tevoren gescreend zijn. Daarnaast speelt deze kwestie een halfjaar na de aanhouding van Youssef Taghi: de advocatenneef van Ridouan Taghi die maandenlang boodschappen in en uit de EBI smokkelde. Hij werd in januari veroordeeld tot 5,5 jaar gevangenis.

Belverbod

Na het telefoongesprek legde de directie van de EBI Ridouan Taghi een verbod op. Hij mocht drie maanden lang niet bellen met zijn moeder of met zijn zus. Het belverbod was volgens de directie van de EBI geen straf maar ‘een signaal dat dit gedrag niet kan’. Het verbod werd aangevochten door Taghi.

Volgens Taghi was er geen sprake van ongeoorloofd contact. Naar eigen zeggen wist Taghi ten tijde van het telefoongesprek niet dat zijn zus ernaast zat. Toen hij vroeg of hij zijn zus mocht spreken, zei zijn moeder dat zijn zus in gesprek was.

Taghi dacht eerst dat ze met zijn broers aan het praten was en deed ze de groeten. Zijn moeder zei daarop dat zijn zus met haar zoon (Taghi’s neef) in gesprek was. Vervolgens zou hij zijn neefje slechts de groeten hebben gedaan. Hij zou nooit direct met hem hebben gesproken.

Desondanks oordeelde de beklagcommissie van de pe­ni­ten­ti­ai­re in­rich­ting in Vught in augustus vorig jaar dat het beklag van Taghi ongegrond was. Taghi ging daartegen in beroep. Maandag oordeelde de beroepscommissie van de RSJ eveneens dat het beklag ongegrond was.

