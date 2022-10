Ridouan Taghi moet getuigen in strafzaak tegen advocatenneef Youssef Taghi

Ridouan Taghi is opgeroepen als getuige in de strafzaak tegen zijn neef en voormalig advocaat Youssef Taghi. De twee zouden ontsnappingsplannen hebben besproken voor Ridouan Taghi uit de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Ridouan Taghi zit daar sinds zijn arrestatie in Dubai eind 2019.

Vrijdag is in de beveiligde Bunker in Amsterdam-Osdorp een nieuwe zitting in de zaak tegen de ex-advocaat. Dan wordt ‘s ochtends de voortgang besproken en in de middag komt neef Ridouan getuigen.

Youssef Taghi is op 8 oktober vorig jaar aangehouden toen hij Ridouan Taghi in de EBI bezocht. Ridouan Taghi (44) is geen verdachte in deze zaak, maar wel in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Daarin is een levenslange gevangenisstraf tegen hem geëist. Marengo draait om zes moorden en een aantal pogingen daartoe.

Youssef Taghi (39) wordt ervan verdacht de schakel te zijn geweest tussen neef Ridouan en de buitenwereld. Tijdens de vorige zitting eind september, zei Youssef Taghis advocaat André Seebregts dat Ridouan Taghis advocaat Inez Weski berichten uit de EBI heeft gesmokkeld onder druk van haar cliënt Ridouan. ,,Het lijkt erop dat ook zij niet bestand is tegen de enorme druk die uitgaat van deze man.”

USB-stick de gevangenis uit

Volgens Seebregts zit het dossier ‘vol aanwijzingen’ dat Taghi met de buitenwereld communiceerde, ruim voordat zijn advocatenneef hem in maart 2021 voor het eerst in de EBI bezocht.

Het Openbaar Ministerie liet eerder al weten na onderzoek geen aanwijzingen te hebben gevonden dat Weski informatie lekte, of een USB-stick de gevangenis in had gesmokkeld. Weski wierp de aantijgingen direct ver van zich. Ze noemde de uitspraken van Seebregts ‘onjuist, onterecht suggestief en zeer laakbaar’.

De inhoudelijke behandeling van de zaak tegen Youssef Taghi staat gepland voor 14, 16 en 19 december.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.