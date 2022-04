Rijksambtenaren kunnen truien uit de kast trekken: verwarming gaat 2 graden omlaag

Vakbonden FNV en CNV juichen het lager zetten van de verwarming toe. Teamleider rijk van de FNV, Remko Mast reageert: ,,Als je ziet wat in Oekraïne gebeurt en dat wij kunnen bijdragen door de verwarming iets lager te zetten, dan lijkt me dat een kleine moeite.’’ De FNV’er hoopt dat ‘het personeel de iets lagere temperatuur ook voldoende acht’. ,,Als wij het iets minder warm hebben, kunnen we misschien een trui aandoen in plaats van een T-shirt of overhemd.’’ Voordeel is volgens hem dat zo'n driekwart van de rijksambtenaren nog thuis werkt. Mast benadrukt dat het omlaag zetten van de thermostaat ‘ook helemaal past bij de doelen qua duurzaamheid’.