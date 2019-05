Rijksuniversiteit Groningen keert ‘rug’ uit na ongeluk met falende lift

De universiteitsleden stapten op 17 januari nietsvermoedend de lift van de Rijksuniversiteit in om naar de negende verdieping te gaan. Bij aankomst op die verdieping was uitstappen niet mogelijk, omdat de deuren uit zichzelf weer sloten en de lift in beweging kwam. De liftbak zakte tot de zesde verdieping alvorens de noodrem in werking trad. De liftpassagiers zaten opgesloten en wachtten ongeveer een uur op hulp.



Die hulp kwam van medewerkers en een liftmonteur. De technicus probeerde de lift weer in beweging te krijgen en haalde, in de veronderstelling dat de normale rem zou werken, de noodrem eraf. Het resultaat was dat de lift en inzittenden met een vaart van 30 kilometer per uur de diepte in schoten. Het gevaarte kwam met een klap tot stilstand toen het in de kelder op de zogenaamde ‘hydraulische buffer’ klapte.