Rijkswaterstaat: ga alleen de weg op als het echt nodig is

Vroeg in de avond waren er al verschillende ongelukken als gevolg van mist en langzaam rijdend verkeer. In Friesland overleed een persoon bij een kettingbotsing, waarbij ook negentien gewonden vielen.

Code oranje

In de noordelijke helft van Nederland was kort na 20.00 uur al sprake van dichte tot zeer dichte mist, waarbij het zicht kan teruglopen tot hooguit 50 meter. In het zuiden is de mist wat minder dicht en blijft het zicht over het algemeen een stuk beter.