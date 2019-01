Rijschoolhouder filmt krankzinnige inhaalactie: ‘Mensen hebben geen geduld’

Doorgetrokken strepen

Bewust gefilmd

Want dit soort gevaarlijke capriolen ziet hij helaas steeds vaker, zo vertelt hij. „Die ‘L’ bovenop mijn auto werkt als een rode lap op een stier. Mensen denken vaak dat weggebruikers rekening houden met lesauto’s, maar het tegendeel is waar. Mensen hebben geen geduld, gaan ons inhalen. Deze automobilist die ik heb gefilmd, had ook ons even daarvoor al ingehaald.”

Bij de vrachtwagen had de bestuurder het ook al een keer eerder geprobeerd, zegt Profijt: „De bestuurder probeerde een stukje terug, bij Vriezenveen, die vrachtwagen ook al in te halen. Maar daar kon dat niet, omdat daar een reling tussen de beide weghelften zit. Dat is wat mij betreft meteen de oplossing om dit soort gedrag in de toekomst te voorkomen: overal vangrails plaatsen. Maar ja, dat kost tijd en geld.”

‘Mongool’

In the heat of the moment noemt Profijt de inhalende automobilist een ‘mongool’. Dat wil hij graag nog even rechtzetten. „Dat was niet de netste en juiste benaming. Het gaat mij erom dat dit soort inhaalacties onder de aandacht komen. Want het had veel erger kunnen aflopen.”