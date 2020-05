RIVM: 11 nieuwe sterfgevallen en 13 nieuwe ziekenhuisopnames

LIVE | Verenigde Staten bijna op 100.000 doden door corona

Het RIVM meldt 11 nieuwe slachtoffers van het coronavirus. In totaal zijn er in Nederland nu 5822 mensen overleden aan corona. Er zijn 13 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis.