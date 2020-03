RIVM: 112 nieuwe sterfgevallen, 349 nieuwe opnames van coronapatiënten

De afgelopen 24 uur zijn er in Nederland 112 nieuwe officiële registraties gedaan van personen die zijn overleden ten gevolge van het coronavirus Covid-19. Het totaal overleden patiënten komt daarmee op 546. Dat meldt het RIVM in de dagelijkse update. 2500 Covid-19 patiënten zijn opgenomen of opgenomen geweest in een ziekenhuis. Een stijging van 349.

Het totaal aantal positief geteste patiënten is met 1172 gestegen naar 8603. Gisteren stond het aantal positief geteste patiënten op 7431.

Met de nieuwe RIVM-cijfers komt het totale aantal sterfgevallen in ons land uit op 546. Gisteren waren dat er nog 434. toen was er een stijging van 78 doden. De meeste gemelde patiënten vallen in de leeftijdscategorie 75-79 jaar.

De aantallen van het RIVM gaan over meldingen die dagelijks binnenkomen, maar niet elke ziekenhuisopname of ieder sterfgeval wordt meteen doorgegeven. Daardoor pakken de cijfers van eerdere dagen soms plots hoger of lager uit.

De provincie met de meeste positief geteste personen is nog steeds Noord-Brabant met 2488 personen. Wel daalt het aantal nieuwe ziekenhuisopnames in deze provincie.

Werkelijke aantallen

Omdat niet alle coronapatiënten getest worden, zullen de werkelijke aantallen in Nederland hoger zijn dan de aantallen in deze rapportage, meldt het RIVM. Doordat het huidige testbeleid gericht is op personen met risico op een ernstig ziektebeloop op COVID-19, zal het aandeel van in het ziekenhuis opgenomen en overleden patiënten nu hoger zijn dan in het begin van de epidemie. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is van COVID-19.

De meeste overleden patiënten vallen in de leeftijdscategorie 80-84 jaar. ,,Dat ouderen kwetsbaar zijn, zien we ook bij andere infecties”, zei hoogleraar en longarts Huib Kerstjens van het UMCG in Groningen eerder: ,,Ouderen hebben soms restschade van eerdere ontstekingen, hun afweer neemt af, de conditie is soms slechter. Dat zijn risicofactoren.” Lees hier meer over nieuwe data over Nederlandse coronapatiënten.