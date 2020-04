RIVM: 122 gemelde sterfgevallen en opnieuw daling in aantal ziekenhuisopnames (210)

Eerste Paasdag kwam het aantal gemelde sterfgevallen met 94 voor het eerst in twee weken onder de honderd. De afgelopen weken bleek wel dat de registratie in het weekeinde, of zoals nu bij het lange paasweekend, pas later goed wordt bijgewerkt. Daardoor waren op de dinsdagen opvallende pieken te zien in de cijfers. Mogelijk is daar op dit moment ook sprake van. Over de hele lijn is echter een daling te zien.



Bij de nieuwe cijfers maakt het RIVM daarom de kanttekening dat het gaat om meldingen die het afgelopen etmaal binnenkwamen, maar dat sommigen eerder overleden of in het ziekenhuis terechtkwamen. Met de nieuwe cijfers komt het aantal coronadoden op 2945. In totaal werden 8939 mensen tot nu toe opgenomen in een ziekenhuis. Een deel van hen is inmiddels weer opgeknapt en heeft het ziekenhuis mogen verlaten.



Wat betreft het aantal vastgestelde besmettingen rapporteert het rijksinstituut een stijging van 868. Gisteren werden er 964 nieuwe infecties gemeld. Ook hier is een duidelijke daling te zien. Het totale aantal mensen dat het coronavirus aantoonbaar opliep, bedraagt nu 27.419. Ook hier geldt een kanttekening: het werkelijke aantal besmettingen in Nederland ligt aanzienlijk hoger, omdat niet iedereen getest wordt.



Het RIVM schrijft de daling in de dagelijkse cijfers toe aan de strenge maatregelen die het kabinet op 15 maart afkondigde om de verspreiding van het virus in bedwang te houden. Sindsdien zijn die verlengd tot dinsdag 28 april. Voor die datum zal het kabinet, in overleg met het Outbreak Management Team, kijken of de maatregelen dan opnieuw moeten worden verlengd of mogelijk kunnen worden versoepeld.