RIVM: 129 ziekenhuisopnames en 142 gemelde sterfgevallen, waaronder tiener

Het aantal meldingen van personen die als gevolg van het coronavirus zijn overleden is de afgelopen 24 uur gestegen met 142, waaronder een patiënt van 18 of 19 jaar oud. Dat is het jongste slachtoffer tot nu toe. De exacte leeftijd is niet bekend. Het RIVM laat weten dat de patiënt behalve Covid-19 onderliggend lijden had.

Het aantal ziekenhuisopnames is opnieuw gedaald. In de afgelopen 24 uur kwamen er 129 meldingen binnen, het laagste aantal ziekenhuisopnamen sinds 20 maart. Het totaal aantal mensen dat in het ziekenhuis lag of nog ligt, is 9.594.



Het totaal aantal doden als gevolg van de besmettelijke longziekte staat nu op 3.601. Het totaal aantal geconstateerde besmettingen in Nederland ligt nu op 31.589 (1.140 meer dan gisteren), blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM.

Belangrijk blijft het om te vermelden dat het gaat om meldingen die de afgelopen 24 uur zijn binnengekomen. Veel gevallen van overlijden of opname in het ziekenhuis zijn al van langer geleden. Als alle gevallen over de juiste dagen zijn verdeeld, is duidelijk te zien dat de piek van met name het aantal ziekenhuisopnames al enige tijd achter ons ligt.

Dertien jonge slachtoffers

Inmiddels zijn dertien doden onder de 45 jaar te betreuren, waaronder het jongste slachtoffer tot nu toe van 18 of 19 jaar oud. Het is onduidelijk op welke datum en in welk ziekenhuis de tiener is overleden. Het RIVM meldt alleen dat het slachtoffer behalve Covid-19 ook andere gezondheidsklachten had. Onder de dertien jonge sterfgevallen zijn ook drie twintigers. Zij waren tussen de 25 tot en met 29 jaar oud.

De meeste mensen die sterven aan Covid-19 zijn ouderen. Ruim 1500 van de in totaal 3601 doden waren tussen de 80 en 89 jaar oud.

Opvallend: onder het totaal aantal doden, jonger dan 70 jaar, zijn bijna veertig gezonde mensen. Bij hen waren geen onderliggende aandoeningen bekend. Bij wie en waarom het virus hard toeslaat is nog altijd niet precies duidelijk. Risicogroepen zijn kwetsbare ouderen, chronisch zieken en mensen met ernstig overgewicht. Zij hebben doorgaans een minder goed werkend afweersysteem, waardoor het virus moeilijker verslagen kan worden. Maar ook bij op het oog fitte mensen kan het virus genadeloos toeslaan.



Volgens een aantal wetenschappers zijn er steeds meer signalen dat het immuunsysteem van een coronapatiënt zó hard werkt om het virus te bestrijden, dat het uit de bocht vliegt. Die overreactie is soms zo hevig dat longblaasjes stuk gaan, de longen schade oplopen en andere organen uitvallen, waardoor de patiënt overlijdt. Immuunremmers zouden een uitkomst kunnen bieden en de longschade kunnen beperken. Daar lopen momenteel studies wereldwijd naar.

Niet iedereen getest

Zowel het aantal gemelde besmettingen als het aantal doden zijn onderschattingen: niet iedereen wordt getest, waardoor veel sterfgevallen ook niet in de officiële statistieken van het RIVM terechtkomen. Uit CBS-cijfers over de totale sterfte blijkt dat vorige week tweeduizend Nederlanders meer zijn overleden dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. Bijna twee keer zoveel als het RIVM meldde.



Mensen die mogelijk besmet zijn, maar voor wie opname geen zin meer heeft, worden niet getest. Vooral in de verpleeghuizen vallen harde klappen. Bewoners overlijden in rap tempo door het coronavirus en steeds meer medewerkers zitten ziek thuis, ondanks de sluiting van de verpleeghuizen voor bezoekers, een maand geleden. ,,Dat betekent dat het virus door medewerkers binnen is gekomen’’, zei voorzitter Gerton Heyne van beroepsvereniging V&VN (verpleegkundigen en verzorgenden) eerder deze week tegen deze site.



,,Dat is overgedragen op bewoners en collega’s, doordat ze onvoldoende beschermingsmiddelen hebben.’’ Verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties stonden wekenlang achteraan bij de verdeling van mondkapjes. Dat was een bewuste keuze van het kabinet, blijkt uit een reconstructie door deze krant. Klachten en waarschuwende woorden drongen niet door.