RIVM: 6 nieuwe sterfgevallen en 9 ziekenhuisopnames, 1 patiënt minder op ic

Het aantal positieve besmettingen is in het afgelopen etmaal gestegen met 103. Het totaal aantal Nederlanders dat besmet is (geweest) met het virus komt hiermee op 46.545. In het ziekenhuis zijn nu in totaal 11.744 mensen opgenomen (geweest).

Sinds de piek van begin april - toen er op sommige dagen meer dan tweehonderd mensen overleden aan het virus - daalt het sterftecijfer. Ook het aantal nieuwe besmettingen nam de afgelopen weken gestaag af. Het RIVM schrijft deze afname toe aan de door het kabinet genomen maatregelen tegen de verspreiding van het virus.

Intensive care

Op de intensive care liggen nog 158 coronapatiënten. Dat is één ic-patiënt minder dan een dag eerder, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Eén van de patiënten ligt in Duitsland. Daarnaast liggen er 488 niet-coronapatiënten op de afdeling intensieve zorg van de ziekenhuizen, 14 minder dan zondag.

Volgens voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg is de totale bezetting met 646 ic-bedden laag te noemen. ,,Zoals verwacht is er in het pinksterweekeinde geen aanwas geweest”, aldus Kuipers. Het aantal Covid-19-opnames buiten de ic’s bedraagt 542. Dat zijn er twee minder dan een dag eerder.

Testen

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid riep mensen dit weekend op om zich al bij milde klachten op corona te laten testen. ,,Dat kan bij koorts, maar óók bij alleen klachten als hoesten, niezen en kortademigheid. Ook daarbij geldt: ‘blijf thuis, en laat je testen!’’

Vanaf vandaag kunnen dan ook alle Nederlanders met Covid-19-achtige klachten zich op zeer korte termijn laten testen bij een GGD in de buurt. Via een nieuw gratis landelijk telefoonnummer kan een afspraak voor de volgende dag worden gemaakt. Het nieuwe telefoonnummer 0800-1202 is zeven dagen per week tussen acht uur ’s ochtends en acht uur ’s avonds bereikbaar.

Daarnaast worden in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepeld. Wil je weten om welke maatregelen het allemaal gaat? Dat lees je in dit artikel.