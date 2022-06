RIVM: Aantal positieve coronatests in twee weken verdubbeld

Het aantal positieve coronatests bij de GGD-testlocaties, loopt opnieuw op. In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 15.526 meldingen van positieve tests. Dat is 64 procent meer dan de week ervoor. De Duitse gezondheidsminister waarschuwt al voor een ‘zomergolf’.

In vergelijking met de week daarvoor is het aantal positieve tests meer dan verdubbeld. Het aantal meldingen is het hoogste weektotaal in zeven weken tijd. De stijging komt mogelijk door de opmars van twee nieuwe versies van de omikronvariant van het coronavirus. Volgens het RIVM ‘winnen die steeds meer terrein in Nederland’. Het instituut houdt de ontwikkeling van de pandemie in de gaten door het aantal virusdeeltjes in het rioolwater te meten. Die aantallen stijgen sinds twee weken. Het RIVM heeft ook een site, Infectieradar, waar gebruikers hun klachten en hun zelftests bijhouden, en ook daar neemt het aantal meldingen toe.

De stijging is te zien in alle leeftijdsgroepen. In de regio’s Amsterdam-Amstelland, Utrecht en Hollands Midden worden naar verhouding meer besmettingen vastgesteld.

Mensen hoeven niet per se meer naar een teststraat te gaan om de bevestiging te krijgen dat ze besmet zijn geraakt. Een thuistest is op zich voldoende. Maar wie dat wil, mag wel langs de GGD gaan voor een test, en steeds meer mensen doen dat. De GGD’en hebben afgelopen week ruim 18.000 coronatesten uitgevoerd, het hoogste aantal in twee maanden tijd. Onder die testen zijn ook steeds meer besmettingen: vorige week bleken twee op de drie geteste mensen daadwerkelijk het coronavirus onder de leden te hebben. Dat is het hoogste percentage sinds eind maart.

Stijging ziekenhuisopnames

Het aantal ziekenhuisopnames neemt ook toe. In de afgelopen week zijn iets meer dan 200 mensen vanwege hun coronabesmetting in een ziekenhuis opgenomen, het hoogste aantal in vijf weken tijd. Het is bijna 17 procent meer dan de week ervoor. Het RIVM noemt die stijging beperkt en zegt dat in verpleeghuizen ook nog geen snelle toename van het aantal besmettingen te zien is.

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 2887 positieve tests geregistreerd. Dat is het hoogste dagcijfer sinds 21 april, bijna twee maanden geleden. Amsterdam heeft de meeste positieve tests (189), gevolgd door Den Haag (113), Utrecht (109), Rotterdam (105) en Almere (58).

Duitse gezondheidsminister waarschuwt voor coronagolf in zomer Het gemiddelde aantal coronabesmettingen in Duitsland is binnen een week tijd meer dan verdubbeld. De Duitse gezondheidsminister Karl Lauterbach waarschuwt op Twitter dat ‘een zomergolf’ eraan zit te komen. ‘Het vrijwillig dragen van mondkapjes in binnenruimtes en een vierde vaccinatie zijn de beste remedies’, schrijft Lauterbach op het sociale medium. ‘De vierde inenting beschermt tegen ernstige ziekte en vermindert, zij het onvolledig, het risico op infectie gedurende enkele maanden.’ Maar ook dat laatste helpt volgens de minister ‘enorm’. Het gemiddelde aantal infecties per 100.000 inwoners over een week tijd is dinsdag in Duitsland gestegen naar 447,3. Vorig week was dat nog 199,9, blijkt uit cijfers van Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM. Experts waarschuwen dat het werkelijke aantal infecties hoger zal liggen, omdat niet iedereen meer een PCR-test laat afnemen. Een vierde coronavaccinatie wordt in Duitsland nu alleen nog aanbevolen aan mensen van zeventig jaar en ouder, zorgmedewerkers en mensen met een verzwakt immuunsysteem.

