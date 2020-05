RIVM: acht gemelde sterfgevallen en acht nieuwe ziekenhuisopnames

De afgelopen 24 uur zijn er acht nieuwe meldingen binnengekomen van patiënten die zijn overleden aan het coronavirus. In totaal zijn er nu 5830 sterfgevallen gerapporteerd. Acht mensen zijn in het afgelopen etmaal met het coronavirus opgenomen in het ziekenhuis, blijkt uit de dagelijkse cijfers van het RIVM.

Gisteren werden er nog elf overleden personen en dertien nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Het RIVM kreeg van de GGD’s in het land de afgelopen 24 uur 209 nieuwe meldingen van bevestigde besmettingen binnen. In totaal zijn inmiddels 45.445 mensen in Nederland positief getest op het virus. 11.680 mensen werden in totaal in het ziekenhuis opgenomen met Covid-19.



De acht overledenen en de acht ziekenhuisopnames betekenen in beide categorieën de kleinste stijging van het aantal meldingen sinds 13 maart. Het aantal mensen dat ziek wordt door het coronavirus neemt sinds eind maart af. Volgens RIVM-baas Jaap van Dissel ‘wiebelt het reproductiegetal tussen de 0,7 en de 1'. Dit betekent dat elke besmette persoon gemiddeld minder dan één andere persoon besmet, waardoor het aantal besmettingen afneemt.

Latere registratie

Overigens worden sommige patiënten pas later geregistreerd, want zeker in het weekend wordt er minder gemeld bij het RIVM. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld. Ook ligt het werkelijke aantal infecties waarschijnlijk een stuk hoger. Niet iedereen met, veelal milde, klachten wordt op het virus getest. Het sterftecijfer is in werkelijkheid aanzienlijk hoger, omdat alleen sterfgevallen worden meegerekend van mensen die ook positief getest zijn. Vanaf juni komt daar verandering in, dan zou iedereen met klachten getest kunnen worden.

Eind maart, begin april lag de piek van de coronapandemie in Nederland. Er werden toen dagelijks meer dan 160 doden gemeld, met 175 sterfgevallen op 31 maart als zwartste dag. Er werden zo'n vijfhonderd mensen met coronabesmetting per dag in het ziekenhuis opgenomen.