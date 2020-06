RIVM-cijfers waren sinds half maart niet zo laag: 2 doden, 3 ziekenhuisopnames

LIVE | Kermisex­ploi­tan­ten demonstre­ren op Malieveld: ‘We zijn niet uit op trammelant’

14:40 De demonstratie van kermisexploitanten is van start gegaan op het Malieveld in Den Haag. De betogers vinden het niet eerlijk dat pretparken al open mogen, terwijl kermissen nog tot ten minste 1 september niet zijn toegestaan vanwege de coronacrisis. ,,We zijn niet uit op trammelant, problemen of rotzooi. We willen aandacht voor onze problemen”, zegt een woordvoerder van de exploitanten. Volg alle ontwikkelingen hieronder in ons liveblog.