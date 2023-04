RIVM: Donkere sigaretten en verbod op filters, smaakjes en suikers ontmoedigen rokers

Op basis van dat literatuuronderzoek doet het kennisinstituut een reeks aanbevelingen aan het ministerie. Daaronder het uitbreiden van de standaardeisen voor het uiterlijk van een sigaret. ‘Door fabrikanten te verplichten sigaretten een donkere kleur te geven of er een gezondheidswaarschuwing op te plaatsen’, luidt het.

Het RIVM adviseert ook het nicotinegehalte te verlagen ‘tot een heel laag gehalte’ (0,4 in plaats van 16 milligram per gram tabak) om de verslavende werking te verminderen. Daarbij is het belangrijk om met ‘publiekscommunicatie’ duidelijk te maken dat deze sigaretten ‘niet minder schadelijk zijn’ dan sigaretten met een ‘gewone’ hoeveelheid nicotine, maar ‘alleen minder verslavend’.

Filters

Een andere aanbeveling is het verbieden van filterventilatie om te voorkomen dat fabrikanten de indruk wekken dat bepaalde sigaretten minder schadelijk zijn. ‘Of overweeg filters helemaal te verbieden om ook het milieu te beschermen. Ze bestaan uit slecht afbreekbare kunststoffen die als microplastics jarenlang in het milieu achterblijven.’

Daarnaast adviseert het kennisinstituut een verbod op ingrediënten zoals suikers en smaakstoffen. Die maken sigaretten aantrekkelijker voor beginnende rokers en bemoeilijken het stoppen door ‘gevestigde rokers’.

Nationaal Preventieakkoord

Om te voorkomen dat rokers door strengere producteisen aan sigaretten overstappen naar minder gereguleerde producten zoals cigarillo’s, adviseert het RIVM het ministerie om de aanbevelingen ook op ‘andere typen tabakswaren en aanverwante producten’ toe te passen.

De voorgestelde maatregelen kunnen volgens het instituut bijdragen aan een van de doelen van het Nationaal Preventieakkoord: een rookvrije generatie in 2040. ‘Dat betekent dat kinderen in 2040 niet meer roken en dat maximaal 5 procent van de Nederlanders van 18 jaar en ouder nog rookt.’

Lees verder onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Europese richtlijn

Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van VWS ook een advieslijst opgesteld van niet toegestane stoffen in tabaksproducten en e-sigaretten. Dit in verband met een Europese richtlijn die ervoor moet zorgen dat deze genotsmiddelen minder schadelijk, verslavend en aantrekkelijk zijn. In deze richtlijn staat niet concreet vermeld welke stoffen niet in tabaksproducten en e-sigaretten mogen zitten.

De advieslijst met niet toegestane stoffen geeft een toelichting op de Tabaks- en Rookwarenwet in Nederland en maakt het controleren van tabaksproducten en e-sigaretten door handhavers gemakkelijker, stelt het kennisinstituut voor volksgezondheid en milieu. De minister van VWS beslist of de advieslijst wordt opgenomen in de Nederlandse wet als verduidelijking van de Europese richtlijn. ‘Het RIVM adviseert verder om de lijst uit te breiden als dat nodig is, bijvoorbeeld als er nieuwe stoffen in beeld komen die onder de Europese richtlijn vallen.’

Nicotinezouten

Bij het opstellen van de advieslijst maakte het instituut dankbaar gebruik van soortgelijke lijsten in België en Duitsland. De daarop vermelde stoffen die niet zijn toegestaan, vormden een ‘belangrijke’ basis voor de RIVM-lijst. Daaraan werden stoffen toegevoegd, zoals nicotinezouten. ‘Die komen veel voor in e-sigaretten. Er zijn aanwijzingen dat ze minder irriteren dan freebase nicotine (chemisch de meest zuivere vorm, red.) waardoor de vape makkelijker in te ademen is.’

Het RIVM verwacht dat de advieslijst bijdraagt aan een afname van het verslavende karakter van tabaksproducten en e-sigaretten en de aantrekkelijkheid en schadelijkheid ervan. Desondanks waarschuwt het kennisinstituut. ‘Ook zonder toevoegingen blijven roken en vapen slecht voor de gezondheid.’