RIVM: één nieuw sterfgeval en drie nieuwe ziekenhuisopnames

LIVE VIDEO Relschop­pers zoeken confronta­tie met politie op Den Haag Centraal, ME voert charges uit

15:04 Bij het Centraal Station in Den Haag is de Mobiele Eenheid ingezet om relschoppers tegen te houden. De ME voert met paarden charges uit en zet waterkanonnen in. ,,We roepen mensen op om niet naar de binnenstad te komen”, meldt een woordvoerder. Door een onverwachte massale demonstratie tegen de coronamaatregelen in Den Haag heeft de politie vanmiddag het Binnenhof en het winkelgebied in het centrum van de stad af moeten sluiten.