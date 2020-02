RIVM: griepepidemie in Nederland

Prostituee verwent klanten in dixi bij speeltuin­tje: ‘Dit moet niet het nieuwe normaal worden’

10:57 Een prostituee die een klant ‘verwent’ in een dixi, een mobiel toilet bij een speeltuintje. Het is de druppel voor bewoners rond de Wedren en Julianapark in Nijmegen die strijden tegen (drugs)overlast. Strenger optreden, dat is wat ze willen. Maar tegelijkertijd moet er ook zorg en begeleiding komen voor de verslaafden, veroorzakers van de klachten in de buurt.