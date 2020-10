RIVM meldt 10.211 nieuwe besmettingen, deels cijfers van gisteren door vertraging

Opgepakte sektelei­der in Duitsland wordt verdacht van tien ernstige gevallen van kindermis­bruik in Brabant

22 oktober HOEVEN - De Nederlandse sekteleider die gisteren in het Duitse Goch is opgepakt, wordt verdacht van tien ernstige gevallen van seksueel misbruik van kinderen in Hoeven, twee verkrachtingen in Goch, vrijheidsberoving en het toebrengen van lichamelijk letsel van een ander sektelid. Dat zegt de Duitse justitie tegen deze site.